В Хабаровске в 2027 году спустят на воду два современных пассажирских судна «Экокрузер М» вместимостью 140 человек каждое. Электрические катамараны планируют задействовать на новых речных маршрутах по Амуру, сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.

Суда смогут автономно работать до восьми часов. Одним из перспективных направлений станет маршрут из Хабаровска на остров Большой Уссурийский, где строится пограничный переход с Китаем. Параллельно предприятие строит два плавучих причала. Кроме того, с открытием навигации продолжатся ходовые испытания нового судна на воздушной подушке СВП-50.

Ещё в 2025 году Хабаровскому судостроительному заводу грозило закрытие, однако предприятие удалось сохранить. За последние два года здесь отремонтировали 12 судов, а по итогам 2026 года объём поступлений от заказов увеличится почти в четыре раза. Растут налоговые отчисления и заработные платы сотрудников.

На предприятие также привлекают молодые кадры. Только в ноябре к работе в цехах приступили 18 студентов колледжа водного транспорта. До 2030 года судостроительной отрасли Хабаровского края потребуется почти 500 специалистов.

«При поддержке Президента России Владимира Владимировича Путина мы создадим на базе ХСЗ и ремонтно-эксплуатационной базы флота современный центр судостроения и ремонта», — заявил Дмитрий Демешин.