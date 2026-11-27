Зимой овраги и карьеры опаснее обычного — инспекторы ГИМС МЧС России предупреждают об этом после профилактического рейда в Хабаровске, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Тонкий лёд на водоёмах — риск для людей не только на реках и озёрах. В краевом центре немало карьеров и оврагов, которые летом наполнились водой, а теперь замёрзли и ушли под снег: высота сугробов скрывает и глубину, и реальную форму угрозы. Проверить состояние таких объектов и наличие предупреждающих знаков вышли инспекторы ГИМС вместе с администрацией Индустриального района.

Часть знаков «Переход, проезд по льду запрещён!» на местах не оказалась — их сорвало ветром или руками. Знаки восстановили, а там, где специалисты увидели необходимость, наметили дополнительные.

«Такие участки нашли в районе улицы Черняховского и переулка Черепичного: там установят новые знаки безопасности, чтобы предупредить несчастные случаи», — рассказал Сергей Чебуренко, главный специалист отдела благоустройства комитета администрации Хабаровска по Индустриальному району.

Опасность не только в хрупком льду. В овраги и карьеры могут стекать сточные воды, под снегом прятаться металлические конструкции и перепады рельефа. Больше всего рискуют дети, которых тянет к «нехоженым» местам, и взрослые, решившие срезать путь или устроить горку там, где её быть не должно.

Государственный инспектор Хабаровского инспекторского отделения Центра ГИМС Григорий Лемешев советует не испытывать судьбу: не кататься, не играть и не ходить через такие места коротким путём. Родителям — поговорить об этом с детьми. Со своей стороны инспекторы проводят занятия в школах, профилактические беседы и добиваются установки предупреждающих знаков. Главный совет простой: овраги, карьеры и похожие места зимой лучше обходить стороной.