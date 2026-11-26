В Хабаровске сотрудники трёх подразделений специального назначения Росгвардии получили государственные и ведомственные награды. Бойцов отметили за мужество и профессионализм при выполнении задач в зоне специальной военной операции, сообщили в Управлении Росгвардии по Хабаровскому краю.

Торжественная церемония прошла в присутствии личного состава отрядов специального назначения. Награды отличившимся сотрудникам СОБР «Ерофей», транспортного ОМОН «Тигр» и ОМОН «Амурский» вручил временно исполняющий обязанности начальника краевого управления Росгвардии полковник полиции Алексей Кулагин.

Среди вручённых наград — орден Мужества, медали «За отвагу» и «За отличие в охране общественного порядка». Церемония состоялась в год десятилетия образования Росгвардии и 215-летия войск правопорядка России.

«Вклад каждого бойца важен: и здесь, в Хабаровском крае, и при решении задач за его пределами. Мы гордимся своими коллегами и помним о тех, кто не вернулся. Их подвиг — пример для всех нас», — подчеркнул Алексей Кулагин.