Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела после отравления посетителей бассейна в Хабаровске. Поручение получил руководитель краевого управления СК Сергей Белянский, сообщает Информационный центр Следственного комитета России.



Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Поводом стало происшествие в бассейне «Дельфин», где в результате неисправности системы подачи хлора пострадали посетители. Среди госпитализированных были дети.



Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего.