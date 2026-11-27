Хабаровская транспортная прокуратура держит на контроле соблюдение прав пассажиров задержанного рейса в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Вылет рейса Хабаровск — Санкт-Петербург, назначенный на 7:50, откладывается: воздушное судно прибыло в аэропорт Хабаровска с опозданием.

Новое расчётное время вылета — 12:50.

На время ожидания Хабаровская транспортная прокуратура следит за тем, чтобы права пассажиров не нарушались.

При нарушении законных интересов можно обратиться к дежурному прокурору Дальневосточной транспортной прокуратуры по телефону 8924-201-5760.