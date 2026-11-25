В Хабаровске открылся флагманский кадровый центр «Работа России», который стал главным учреждением обновлённой региональной службы занятости. Здесь соискателям помогут подобрать вакансии, составить резюме, определиться с новой профессией, а работодателям — найти сотрудников. Открытие завершило масштабную модернизацию службы занятости в рамках национального проекта «Кадры», инициированного президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

В 2026 году в регионе обновили 21 отделение службы занятости, в том числе 14 крупных кадровых центров. Помещения привели к единому стандарту: появились отдельные зоны для соискателей и работодателей, электронная очередь, удобная навигация, детские уголки и свободный доступ к интернету.

Посетители могут самостоятельно воспользоваться цифровыми сервисами: составить резюме, найти подходящие вакансии и откликнуться на них через единую платформу «Работа России». Услуги предоставляют по принципу «одного окна» — один специалист сопровождает человека от первой консультации до решения его вопроса.

Сотрудники центров прошли переобучение и теперь работают как карьерные консультанты. Они помогают не только с поиском работы, но и со сменой профессии, профориентацией и планированием карьеры. Особое внимание уделяют людям с инвалидностью, участникам СВО и членам их семей.

Результаты обновления уже отразились на показателях трудоустройства. Средний срок поиска работы в Хабаровском крае сократился с 90 до 81 дня. При содействии службы занятости в 2026 году работу нашли 4249 жителей — на 434 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В новом центре также оборудовали площадки для профориентации с использованием VR-технологий и нейродиагностики. Работодателям специалисты помогают подбирать квалифицированных сотрудников и проводить открытые отборы.