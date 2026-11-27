Администрация Хабаровска напоминает жителям о порядке обращений, связанных с отловом животных без владельцев.

Если вы обнаружили бездомное животное, направить заявку можно одним из следующих способов:

1. По единому телефону горячей линии — 8 800 250-19-49.

2. По единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112.

3. По телефонам районных комитетов:

— Индустриальный район: 40-90-32;

— Железнодорожный район: 40-88-07, 40-88-21;

— Краснофлотский район: 79-07-29, 79-07-28;

— Кировский район: 41-95-33, 41-95-36;

— Центральный район: 40-89-41.

При обращении рекомендуется сообщить точное местонахождение животного и обстоятельства его обнаружения. Это поможет оперативно определить место проведения необходимых мероприятий.

«Просим жителей пользоваться указанными каналами связи и не оставаться равнодушными к вопросам безопасности и гуманного обращения с животными», — подчеркнули в городском управлении ЖКХ.