В Хабаровске полицейские расследуют дело о телефонном мошенничестве, жертвой которого стала жительница Приморского края. Женщина лишилась 7,6 млн рублей, полученных после гибели сына на СВО, сообщает полиция Хабаровского края.

Первой пенсионерке позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей мэрии Владивостока. Она сообщила, что женщину приглашают на торжественное мероприятие, а для включения в список участников нужно назвать номер СНИЛС. Приморчанка продиктовала цифры.

Вскоре раздался новый звонок. На этот раз мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что предыдущий разговор был с мошенниками, которые якобы уже похитили с её счёта миллион рублей. Чтобы «спасти» оставшиеся сбережения, он убедил женщину передать наличные курьеру.

Пенсионерка отдала прибывшему к ней человеку 6,2 млн рублей. Но на этом обман не закончился.

На следующий день лжесотрудники снова связались с женщиной. Теперь они потребовали снять оставшиеся деньги со счетов и привезти их в Хабаровск. Приморчанка выполнила указания и передала незнакомой девушке ещё 1,4 млн рублей.

Общая сумма ущерба составила 7,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

В полиции напоминают: настоящие сотрудники правоохранительных органов и банков не требуют передавать наличные через посредников, переводить деньги на «безопасные счета» или выполнять секретные операции. Если собеседник запугивает потерей сбережений и торопит с решениями, разговор следует прекратить.