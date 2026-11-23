В Хабаровске открыт приём заявок на участие в зимней ярмарке фестиваля «АмурФест». Она станет частью главного новогоднего городка края на площади имени Ленина. Торговые площадки будут работать с 25 декабря 2026 года по 31 января 2027 года, сообщает Минкультуры края в MAX.

К участию приглашают мастеров народных промыслов, представителей локальной гастрономии, самозанятых и предпринимателей. Особое внимание организаторы уделяют изделиям, отражающим традиции русских ремёсел и культуру коренных малочисленных народов.

Участие в ярмарке бесплатное. Обязательные условия для претендентов — официальная регистрация и качественная продукция, связанная с местными традициями и культурой.

Заявки принимают до 6 декабря. Для этого необходимо ознакомиться с требованиями и заполнить электронную форму на официальном сайте фестиваля.

Итоги конкурсного отбора организаторы обещают подвести до 22 декабря.