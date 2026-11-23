В Хабаровске с 27 по 29 ноября пройдут VII Дальневосточные хоровые ассамблеи. На фестиваль подали заявки 51 коллектив из Хабаровского и Приморского краёв, а также Еврейской автономной области, сообщает Минкультуры Хабаровского края.

Участниками станут исполнители разных поколений — от учеников музыкальных школ до хоров ветеранов. В программе представлены академическое, народное и эстрадное направления.

Одно из условий фестиваля для всех коллективов — исполнить хотя бы одно произведение а капелла, то есть без музыкального сопровождения.

Вход на мероприятия будет осуществляться по пригласительным. Получить билеты можно в Доме народного творчества, а также на площадках проведения конкурсных просмотров и гала-концерта.