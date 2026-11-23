В Хабаровске стартовал фестиваль «Дальневосточные ассамблеи», объединивший 176 музыкантов. В этом году он посвящён 100-летию Хабаровского краевого академического музыкального театра, сообщает МАХ министерства культуры края.

На сцене Дома офицеров выступили артисты музыкального театра, студенты и преподаватели Хабаровского государственного института культуры и краевого колледжа искусств, Камерный хор имени Ларисы Гладкой, а также юные музыканты двух школ искусств.

Произведения дальневосточных композиторов исполнил симфонический оркестр музыкального театра под управлением главного дирижёра Руслана Антипинского.

Одним из главных событий программы стали премьеры. Впервые на Дальнем Востоке прозвучали «Три песнопения из Екклесиаста» Александра Новикова. Кроме того, зрителям напомнили о редких опереттах композитора Юрия Владимирова.

«Дальневосточные ассамблеи» объединяют опыт старших композиторов и первые шаги молодых авторов, отметила председатель Хабаровского регионального отделения Союза композиторов России Лариса Михайленко.

Фестиваль продолжится 11 декабря концертом камерной музыки в краевом колледже искусств. В начале декабря также запланированы мастер-классы местных композиторов для студентов колледжа и учащихся музыкальных школ.