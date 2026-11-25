В Краевой клинической больнице имени Сергеева в Хабаровске устанавливают пять новых лифтов взамен старых, часть которых работает ещё с 1970–1980-х годов. Завершить монтаж планируют до конца 2026 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

В центральном холле заменят четыре подъёмника — два грузопассажирских и два пассажирских. Ещё один лифт установят в операционном блоке. Работы разделили на два этапа: сейчас специалисты монтируют три подъёмника, после их запуска приступят к оставшимся двум.

Такой порядок позволяет не останавливать работу больничных отделений и перераспределять потоки пациентов и персонала. Для учреждения на тысячу коек лифты — не просто средство передвижения между этажами: от их исправности зависит, насколько быстро пациентов доставят на диагностику, в операционные и реанимацию.

По словам главного врача Андрея Субботина, в прошлом году в больнице уже капитально отремонтировали шесть лифтов — четыре грузопассажирских и два для транспортировки питания. В следующем году планируют заменить ещё два подъёмника.

Таким образом, за три года в больнице обновят 13 лифтов. Работы этого года ведутся по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина.