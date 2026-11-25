В Биробиджане коммунальное учреждение обязали выплатить 400 тысяч рублей женщине, которая сломала руку, поскользнувшись на обледеневшем тротуаре. Апелляционная инстанция оставила решение суда в силе, сообщает прокуратура Еврейской автономной области.

Инцидент произошёл в марте 2025 года. Женщина упала на тротуаре, где не были проведены работы по устранению гололёда, и получила перелом обеих костей левого предплечья.

Прокурор поддержал требования пострадавшей в суде. Биробиджанский районный суд постановил взыскать в её пользу 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда с муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства».

Ответчик попытался обжаловать решение, однако вышестоящий суд не нашёл оснований для его отмены. Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения, а решение о выплате компенсации — без изменений.