В Хабаровске десять человек госпитализировали после происшествия в бассейне спортивной школы «Дельфин». Среди пострадавших — трое детей и семеро взрослых. Двоих пациентов уже выписали, остальные продолжают лечение, сообщает МАХ правительства Хабаровского края со ссылкой на региональный минздрав.

Инцидент произошёл 21 ноября в 10:20. Из-за внештатной ситуации в здании остановили занятия и эвакуировали 30 человек, в том числе десять детей. Пострадавших с признаками отравления парами хлора доставили в медицинские учреждения: детей — в краевую детскую больницу имени А. К. Пиотровича, взрослых — в городскую больницу имени профессора А. М. Войно-Ясенецкого.

«Врачи наблюдают за состоянием пациентов, пострадавшим оказывается ингаляционная терапия с применением лекарственных препаратов. Динамика положительная. Двое отпущены домой. Детям ничего не угрожает», — сообщил министр здравоохранения края Станислав Мальцев.

По словам заместителя мэра Хабаровска по социальным вопросам Антона Ярошенко, эвакуация прошла оперативно, на место прибыли расчёты МЧС, скорая помощь и представители профильных структур городской администрации.

По факту происшествия начата проверка, специалисты устанавливают причины технологического сбоя. В бассейне продолжаются технические работы, спортивный комплекс пока не возобновил занятия. О сроках открытия сообщат дополнительно.