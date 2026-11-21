В Хабаровске подготовили резерв обогревателей на случай, если из-за аварии на тепломагистрали № 15 температура в квартирах начнёт снижаться. При необходимости их адресно передадут многодетным семьям и одиноким пожилым людям, сообщает МАХ мэрии города.



Повреждение трубопровода привело к временному ограничению подачи тепла и горячей воды в дома и социальные объекты на улицах Индустриальной, Сысоева, Павла Морозова, Вахова, Краснореченской и Флегонтова. Около половины потребителей энергетики переводят на резервную схему.



На месте аварии работает оперативный штаб. Специалисты откачивают воду из котлована, вскрывают повреждённый участок трубы и готовятся к восстановительным работам. Задача — как можно быстрее устранить порыв и вернуть тепло в дома.



Ход работ контролирует губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. О развитии ситуации городская администрация обещает сообщать дополнительно.



Если возникли вопросы, хабаровчане могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 004, 42-47-43 и 42-47-44.