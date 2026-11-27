Накануне пожар произошёл на даче в селе Старый Аэропорт. Пожарных вызвали соседи. Расчёты МЧС ЕАО около 1,5 часов тушили сухой деревянный дом. При разборке конструкций были обнаружены погибшими три кошки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЕАО.

Госпожнадзор МЧС выяснил, что несколькими часами ранее приезжала собственница, чтоб протопить печь. Вероятной причиной случившегося могли стать неправильное устройство или неисправность дымовой трубы. В отношении хозяйки составлен административный протокол.

Напомним, ранее в ЕАО из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печи полностью выгорела баня. К счастью, никто не пострадал.