Причиной массового отравления посетителей бассейна «Дельфин» в Хабаровске стала ошибка сотрудника, обслуживавшего систему подачи химических реагентов. Работник перепутал вещества и вместо кислоты добавил хлор, сообщает hab.aif.ru.

Инцидент произошёл утром 21 ноября во время сдачи нормативов ГТО. В бассейне находились взрослые и дети в возрасте от семи до девяти лет. После появления опасных паров хлора из здания эвакуировали 30 человек, десятерых госпитализировали с признаками отравления, включая троих детей.

По информации регионального Минздрава, пострадавшим назначили ингаляционную терапию, двоих пациентов уже отпустили домой. Состояние остальных оценивается положительно, угрозы их жизни нет. Работу спортивного комплекса приостановили до завершения необходимых проверок и технических мероприятий.

«По факту госпитализации посетителей бассейна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — прокомментировала hab.aif.ru официальный представитель СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Антонина Буланкина.