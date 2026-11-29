Правительство России утвердило порядок расчёта и уплаты технологического сбора на электронную продукцию. Новый обязательный платёж, сообщает «КонсультантПлюс», вводится с 1 декабря 2026 года и может отразиться на розничных ценах смартфонов, ноутбуков и другой техники, в том числе в Хабаровском крае.

Сбор будут перечислять производители и импортёры электроники за каждую единицу продукции, включённой в утверждённый Минпромторгом перечень. Для смартфонов базовая ставка составляет 373 рубля, для ноутбуков — 746 рублей.

При этом фактическая сумма платежа может отличаться от базовой. Например, для смартфонов предусмотрены ставки в размере 250 и 496 рублей в зависимости от наличия необходимых сведений об устройстве в государственной системе маркировки.

Законодательные положения о введении технологического сбора и соответствующий приказ Минпромторга вступают в силу 1 декабря, а утверждённые правительством правила его расчёта и уплаты — 28 декабря. Покупатели не будут перечислять сбор самостоятельно, однако производители и продавцы могут включить дополнительные расходы в стоимость техники.