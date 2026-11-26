В Хабаровске планируют построить спортивно-оздоровительный клуб для реабилитации ветеранов СВО, людей с инвалидностью и занятий массовым спортом. В создание центра намерены вложить 110 миллионов рублей, сообщили в правительстве Хабаровского края.

Двухэтажное здание площадью 800 квадратных метров разместится в Железнодорожном районе города. На первом этаже оборудуют тренажёрный зал, массажный кабинет, раздевалки и душевые. На втором разместят залы лечебной и адаптивной физкультуры, реабилитации, йоги и пилатеса.

Посещать клуб смогут не только ветераны и члены их семей, но и другие жители краевой столицы. Общая площадь участка превысит 10 тысяч квадратных метров, прилегающую территорию благоустроят. На первом этапе работы центра планируется создать 14 рабочих мест.

«Проектная документация уже разработана. Сейчас инвестор находится на стадии получения земельного участка для строительства», — рассказали в Агентстве привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края.

Проект получил статус масштабного инвестиционного, который позволяет арендовать землю без проведения торгов. После оформления участка инвестор намерен приступить к строительству, открытие клуба запланировано на 2029 год.