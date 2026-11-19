По распоряжению временно исполняющего полномочия главы Хабаровска Дениса Митрофанова коммунальные и дорожные службы города переведены на круглосуточный усиленный график. Для оперативной расчистки основных транспортных артерий и поддержания движения общественного транспорта созданы мобильные бригады и механизированные колонны, сообщили в пресс-службе мэрии.

В работах задействована 42 единицы специализированной техники, к уборке привлечены все мощности муниципальных предприятий. Кроме того, сотрудники городской администрации приняли участие в субботнике, очищая пешеходные зоны и подходы к переходам.

«Циклон ожидался, поэтому службы были приведены в готовность заранее. Сформированные колонны спецтехники действуют на ключевых магистралях в постоянном контакте с диспетчерской МБУ «НПЦ ОДД». Обстановка под контролем: пробок нет, движение общественного транспорта осуществляется без сбоев. Сейчас главная задача — очистить проезжую часть и ликвидировать зимнюю скользкость. Ночью, когда трафик снизится, начнётся вывоз собранных снежных валов», — сообщил Андрей Горшенин, заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту и работе с правоохранительными органами.

Он также отметил, что графики уборки публикуются на официальных ресурсах мэрии. В 16:00 ежедневно в них вносятся корректировки с учётом текущей ситуации для обеспечения доступа к социальным объектам и площадкам проведения культурных мероприятий. Прошедший сильный снегопад выявил нехватку собственного парка спецтехники у муниципальных предприятий для быстрой очистки всех улиц, особенно на окраинах. Определённые трудности, в частности, возникли в Южном микрорайоне.

«Из ситуации сделаны выводы: сейчас принимаются все необходимые меры для заключения дополнительных договоров и привлечения наёмной техники. Серьёзным препятствием для качественной уборки остается личный автотранспорт, припаркованный на обочинах. На узких участках выставляются временные знаки «Остановка запрещена» и информационные щиты на жёлтом фоне. Однако многие водители игнорируют ограничения, оставляя машины в зоне действия знаков и не реагируя на сигнализацию. Дополнительные сложности создают транзитные фуры, не оснащенные для зимней эксплуатации. Большую помощь в решении этих проблем оказывают экипажи ГИБДД: инспекторы оперативно устраняют помехи и обеспечивают беспрепятственный проезд колонн. Призываю водителей следить за временными знаками и не парковать машины на обочинах, чтобы не тормозить очистку города», — добавил Андрей Горшенин.

Напомним, сегодня по поручению Дениса Митрофанова в краевом центре введён режим повышенной готовности. Это позволяет властям оперативно реагировать на изменения погоды и максимально быстро устранять последствия снегопадов.