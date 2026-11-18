В Хабаровском крае планируют создать центр судостроения и судоремонта на базе Хабаровского судостроительного завода. Развитие отрасли стало главной темой стратегической сессии регионального правительства, сообщает пресс-служба правительства края.

Губернатор Дмитрий Демешин отметил, что состояние флота в Амурском бассейне вызывает серьёзную обеспокоенность. Сейчас здесь насчитывается 838 судов, средний возраст которых превышает 46 лет. Это влияет на безопасность перевозок, надёжность логистики и транспортную доступность отдалённых территорий.

При этом Дальнему Востоку не хватает мощностей для ремонта судов. По данным регионального минпромторга, в макрорегионе насчитывается около 12 доков, которые обеспечивают лишь треть потребности. Для полноценного обслуживания флота необходимо не менее 30.

Создание центра на базе Хабаровского судостроительного завода должно помочь объединить производственные возможности и привлечь новые заказы. Ещё один судоремонтный кластер планируют организовать в Советской Гавани на территории бывшего завода «Якорь». Обе инициативы получили поддержку президента России Владимира Путина.

На Хабаровском судостроительном заводе сейчас строят два дебаркадера и завершают работы над судном на воздушной подушке СВП-50, которое проходит испытания. В 2027 году предприятие планирует достроить два пассажирских судна «Экокрузер М». Также прорабатывается участие завода в окончательной сборке двух катамаранов.

Отдельная задача — обновление речного флота и причальной инфраструктуры. Разработанный краем проект программы развития судоходства в Амурском бассейне до 2030 года предусматривает строительство судов разных типов, а также более 60 дебаркадеров и плавучих причалов общей стоимостью свыше 10 млрд рублей.

В рамках программы планируют увеличить грузоперевозки по Амуру до 7 млн тонн в год, а пассажиропоток — до 1,7 млн человек. Документ проходит финальное согласование.

Один из конкретных объектов, которого ждут жители, — дебаркадер в Циммермановке. Его строительство уже началось, установить объект планируют в период навигации 2027 года. Второй дебаркадер направят на Нижний Амур.