Сегодня с 12:00, в связи с отсутствием видимости и в целях безопасности дорожного движения на трассе А-376 «Хабаровск-Лидога-Ванино-Комсомольск-на-Амуре» временно ограничено движение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В ведомстве отметили, что ограничения введены на время и затрагивают только пассажирские автобусы и грузовой транспорт. Проезд закрыт на участке с 457 по 533 км.

Водителей личного автомобильного транспорта призывают к осторожности в условиях снегопада и ухудшения погоды. Представители ГАИ и МЧС рекомендуют водителям не садиться за руль без нужды.