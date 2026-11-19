В краевой столице объявлен режим повышенной готовности. О подписании соответствующего документа сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска.

С начала ноября в краевом центре выпало более 103% месячной нормы осадков.

«Введение этого режима позволит нам быстрее реагировать на перемены погоды, в кратчайшие сроки ликвидировать последствия снегопадов и гарантировать бесперебойное движение транспорта и пешеходов», — отметил врип мэра Денис Митрофанов.

Согласно прогнозам синоптиков, 19 и 20 ноября в городе прогнозируются сильный снег и метель. Ночью температура опустится до -9...-11 градусов, днем составит от -6 до -8 градусов. Ожидается северный ветер с порывами до 9–14 метров в секунду. Режим повышенной готовности действует на всей территории города.

В связи с угрозой опасных метеоявлений спасательные службы Хабаровска переведены на круглосуточный режим работы. Административно-технический персонал и единая диспетчерская служба будут ежечасно обновлять метеосводку для быстрого реагирования на нештатные ситуации. Силы и средства приведены в полную готовность, созданы мобильные оперативные группы. При необходимости будет организовано круглосуточное дежурство руководителей на стационарных пунктах управления.

Администрация города обращается к жителям с просьбой проявить бдительность: по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях во время снегопада и метели, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также быть предельно осторожными на пешеходных переходах и тротуарах. Горожанам также предписано неукоснительно следовать указаниям экстренных служб. Следить за ходом уборки снега и оперативной обстановкой можно в официальных источниках мэрии.