Календарная зима ещё не началась, а снег, кажется, уже успел надоесть. Особенно автомобилистам, которым приходится пробираться через пробки по заснеженным улицам. В пятницу, 27 ноября, осадки вновь ожидаются в нескольких районах Хабаровского края.

В Хабаровске днём будет около −8 градусов, временами ожидается небольшой снег. Ночью температура опустится до −9 градусов, снег местами продолжится. Утром термометры показывали −15 градусов, однако ощущалось как −19. Ветер слабый, около 2 м/с, влажность — 75%, атмосферное давление — 760 мм ртутного столба, видимость — 10 километров.

На юге края будет заметно теплее. В Бикине и Советской Гавани воздух прогреется до −1 градуса. В обоих населённых пунктах ожидается снег. Ночью похолодает до −6 градусов.

В Бикине утром было −10 градусов, ветер — 1 м/с, влажность — 81%, давление — 760 мм ртутного столба, видимость — 4 километра.

В Советской Гавани при −9 градусах ветер составлял 2 м/с, влажность — 62%, давление — 758 мм ртутного столба.

В Вяземском днём ожидается до −3 градусов, временами будет идти лёгкий снег. Ночью похолодает до −7. Утром температура составляла −15 градусов, ветер — 2 м/с, влажность — 87%, давление — 760 мм ртутного столба. Видимость была ограничена четырьмя километрами.

В Комсомольске-на-Амуре днём прогнозируют около −9 градусов и небольшую облачность. Ночью температура опустится до −11, возможен небольшой снег. В утренние часы было −16 градусов, ветер — 2 м/с, влажность — 81%, атмосферное давление — 758 мм ртутного столба, видимость — 15 километров.

В Чегдомыне сохранится облачная погода. Днём ожидается −11 градусов, ночью — до −19.

В Николаевске-на-Амуре будет преимущественно солнечно: около −9 градусов днём и до −18 ночью. Утром там было −16 градусов, ветер — 3 м/с, давление — 753 мм ртутного столба, влажность — 72%.

На побережье и севере края морозы будут ощутимее. В Чумикане при дневной температуре около −11 градусов ожидается преимущественно солнечная погода. Однако ветер скоростью 8 м/с сделает пребывание на улице менее комфортным. Утром при −16 градусах ощущалось как −36. Влажность составляла 63%, давление — 755 мм ртутного столба.

В Охотске ожидается до −17 градусов днём и до −22 ночью. Осадков не прогнозируют, ветер утром достигал 5 м/с. Влажность — 66%, атмосферное давление — 742 мм ртутного столба.

Водителям стоит быть внимательнее: в Хабаровске, Вяземском и Бикине объявлено предупреждение о снегопаде среднего уровня. Оно действует 27 ноября с 7:00 до 19:00. В условиях осадков и ограниченной видимости автомобилистам рекомендуют учитывать состояние дорожного покрытия и соблюдать дистанцию.

До календарной зимы остаётся всего несколько дней, но погода, похоже, решила начать её досрочно. И, судя по прогнозу, снег пока не собирается уходить на каникулы.