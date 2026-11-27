В Хабаровском крае горячим питанием в школах обеспечены 91 тысяча из 150 тысяч учеников — больше половины. Бесплатные завтраки и обеды получают все учащиеся начальных классов, дети участников специальной военной операции, дети-инвалиды, а также школьники из малоимущих и многодетных семей, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В бюджете на 2027 год, принятом накануне, на эти цели заложено свыше 2 млрд рублей — на 248 млн больше прежнего уровня.

«По поручению Президента России Владимира Путина с 2020 года горячее питание получают все ученики начальной школы. Для каждой семьи это важный вопрос и один из наших главных приоритетов. Полноценное горячее питание напрямую влияет на здоровье, успеваемость и самочувствие учеников, поэтому каждый ребенок должен иметь возможность получить сбалансированное питание. Для этого мы продолжаем обновлять школьную инфраструктуру и ремонтировать пищеблоки, а также каждый год увеличиваем финансирование», — прокомментировал министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин.

Еда в школьных столовых готовится по санитарным правилам и рекомендациям Роспотребнадзора. Ученикам первой смены дают завтрак, второй — обед. Для детей, которым нужно индивидуальное меню из-за заболевания, оно предусмотрено отдельно.

Накануне организацию питания проверили в хабаровской гимназии № 8 — сотрудники регионального министерства образования и науки вместе с Общественным советом и родителями.

«Питание — важное условие здоровья детей и их способности учиться. Проверка показала: в столовых работают квалифицированные повара, дети получают сбалансированную еду, блюда подают нужной температуры», — рассказала председатель Общественного совета при министерстве Наталья Бурая.