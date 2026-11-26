В Комсомольском районе Хабаровского края мужчину приговорили к длительному сроку заключения за убийство родной сестры. Семейный конфликт во время совместного застолья закончился смертельным ножевым ранением женщины, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

Трагедия произошла в феврале 2026 года. Брат и сестра вместе распивали спиртное, когда между ними вспыхнула ссора. Во время конфликта мужчина ударил родственницу кухонным ножом в спину.

После случившегося мужчина самостоятельно вызвал скорую помощь, однако спасти женщину уже не удалось. Прибывшие медики констатировали её смерть.

На судебном заседании мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Комсомольский районный суд признал его виновным в убийстве и назначил наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.