В Хабаровском крае с начала 2026 года санитарная авиация доставила в больницы 773 пациента, в том числе 79 детей. Развитие экстренной медицинской помощи в отдалённых населённых пунктах ведётся по президентскому национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Всего бригады Хабаровского территориального центра медицины катастроф выполнили 528 авиарейсов. Среди эвакуированных детей 35 оказались младенцами младше года. Чаще всего помощь с воздуха требовалась жителям Ванинского, Верхнебуреинского, Амурского и Ульчского округов, а также Комсомольска-на-Амуре.

Основными причинами срочной транспортировки стали инфаркты, инсульты и тяжёлые травмы. Новорождённых чаще перевозили из-за серьёзных осложнений, связанных с недоношенностью, пороками развития и нарушениями дыхания. За прошедшие два месяца медики неоднократно вылетали за пациентами в Охотск, Николаевск-на-Амуре, Чумикан и Советскую Гавань.

Для дальних перелётов специалисты используют самолёт Pilatus PC-12 с медицинским оборудованием. Он способен преодолевать до 3,5 тысячи километров и перевозить одновременно до трёх пациентов вместе с медицинской бригадой. С начала года общий налёт санитарной авиации превысил 2,2 тысячи часов. За 36 лет работы специалисты центра медицины катастроф оказали помощь более чем 55 тысячам жителей Хабаровского края.