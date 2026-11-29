В России предложили начислять родителям по десять пенсионных баллов за каждый полный год ухода за ребёнком до полутора лет. Соответствующее обращение министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову направил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Сейчас количество пенсионных баллов зависит от того, каким по счёту родился ребёнок. За полтора года ухода за первенцем родитель получает 2,7 балла, за вторым ребёнком — 5,4, за третьим и каждым последующим — 8,1 балла.

Миронов предлагает отказаться от такого разделения и установить одинаковый коэффициент за уход за каждым ребёнком. Наиболее существенное увеличение пенсионных баллов в этом случае получат родители первенцев.

С начала 2026 года в России уже действует изменение, позволяющее учитывать в пенсионном стаже периоды ухода за всеми детьми независимо от их количества. Новое предложение должно дополнительно увеличить пенсионные права родителей. Пока инициатива направлена на рассмотрение Минтруда.