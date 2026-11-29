Во вторник, 1 декабря, истекает срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2025 год. Уже со следующего дня за просрочку платежей россиянам начнут начислять пени, следует из разъяснений Федеральной налоговой службы.

В установленный срок необходимо заплатить транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество. Кроме того, обязанность перечислить деньги может возникнуть у граждан, получивших облагаемый НДФЛ доход от процентов по банковским вкладам.

Проверить начисленные суммы и оплатить налоги можно через личный кабинет налогоплательщика, портал «Госуслуги» или банковское приложение. Если уведомление содержит ошибки либо не поступило вовсе, необходимо обратиться в налоговую инспекцию для уточнения информации.

Пени для физических лиц начисляются за каждый день просрочки исходя из 1/300 действующей ключевой ставки Центробанка. При наличии бесспорной налоговой задолженности ФНС также вправе начать процедуру её внесудебного взыскания в установленном законодательством порядке.