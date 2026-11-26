В Хабаровском крае завершился курс интенсивной подготовки мобильных огневых групп, сформированных из сотрудников российских промышленных предприятий. Участники прошли итоговые испытания по защите объектов промышленной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Контрольные занятия состоялись на полигоне окружного учебного центра ВВО. В ходе подготовки специалисты освоили боевые машины пехоты БМП-2 и продемонстрировали навыки стрельбы из штатного вооружения.

Особое внимание уделили противодействию беспилотным летательным аппаратам. Для проверки навыков участников курса использовали воздушные и наземные учебные мишени, а сами занятия проходили в условиях, приближенных к боевым.

По итогам контрольных испытаний специалисты успешно справились с поставленными задачами. Полученные навыки сотрудники предприятий смогут применять для обеспечения безопасности промышленных объектов.