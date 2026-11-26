В Хабаровском крае перед судом предстанут пятеро местных жителей, обвиняемых в незаконном приобретении, хранении и перевозке более 240 килограммов чёрной икры. Крупную партию деликатеса, полученного от краснокнижных рыб, они пытались перевезти в краевую столицу, но попались по дороге, сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

По версии следствия, в мае 2025 года обвиняемые приобрели икру амурского осетра и калуги в селе Олонги района имени Полины Осипенко. Затем её доставили в Комсомольск-на-Амуре, где планировали перегрузить в другой автомобиль для дальнейшей перевозки и продажи в Хабаровске.

Для сопровождения ценного груза обвиняемые использовали легковой автомобиль, который должен был предупреждать о постах Госавтоинспекции. Однако в конце мая грузовик остановили сотрудники пограничного управления ФСБ в районе села Скворцово. При осмотре машины обнаружили восемь мешков, в которых находились 480 пластиковых контейнеров с икрой.

Следователи завершили расследование уголовного дела о незаконном обороте продукции особо ценных видов рыб, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Материалы дела с утверждённым прокурором обвинительным заключением направили в суд.