В Хабаровском крае компенсацию расходов на жильё и коммунальные услуги получают более 10,8 тысячи работников образования. Среди них — сельские педагоги и свыше 3,4 тысячи пенсионеров отрасли, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выплаты назначают ежемесячно. Их размер зависит от фактических расходов на отопление, электроэнергию и оплату жилья. Деньги перечисляют школы или местные администрации на основании платёжных документов.

На эту меру поддержки в 2026 году из краевого бюджета предусмотрено более 1 млрд рублей. В следующем году финансирование планируют увеличить ещё на 26 млн рублей.

Всего в Хабаровском крае действует 13 мер поддержки педагогов. Например, молодые специалисты при трудоустройстве получают единовременное пособие в размере восьми окладов — 134,7 тысячи рублей. В первые три года работы им также выплачивают ежемесячную надбавку — около 4286 рублей для учителя.

Более 40% учителей края получают доплаты за квалификационные категории, в том числе за звания «педагог-методист» и «педагог-наставник». Предусмотрена и компенсация санаторно-курортного лечения — до 50 тысяч рублей.

Кроме того, в числе мер поддержки — льготы для педагогов, связанные с присвоением статуса ветерана труда, посещением государственных музеев и использованием электронных образовательных ресурсов.