В Хабаровске продолжают восстанавливаться после происшествия в бассейне «Дельфин» пострадавшие от утечки хлора. Ранее министр здравоохранения края Станислав Мальцев сообщил, что динамика лечения положительная, двоих пациентов уже отпустили домой. Детям, по его словам, ничего не угрожает.



Региональный Минздрав сообщил РИА Новости, что вечером 21 ноября из больницы выписали пятерых взрослых пациентов. На утро 22 ноября в городской больнице имени профессора А. М. Войно-Ясенецкого оставались ещё двое взрослых. Одного из них перевели из реанимации в отделение токсикологии, у обоих наблюдалась положительная динамика. Их планировали выписать в тот же день.



Всего после происшествия в бассейне госпитализировали десять человек, в том числе троих детей.