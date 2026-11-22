Преподаватель из Хабаровска Кристина Макина стала одной из победительниц всероссийского конкурса «СпортТрек», который проходил в рамках проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Награждение состоялось в Москве, сообщили в министерстве образования и науки Хабаровского края.

В этом году на конкурсные направления проекта поступило более 35 тысяч заявок со всей страны. Из них свыше шести тысяч пришлись на «СпортТрек», объединивший тренеров, учителей физкультуры, спортсменов и молодых специалистов в сфере физического воспитания. Участникам предстояло пройти несколько этапов отбора и показать свои профессиональные навыки.

Кристина Макина начала преподавательскую карьеру совсем недавно. По её словам, первый год работы оказался самым трудным, однако справиться с возникавшими сложностями помогли спортивная дисциплина и успехи учеников. Сам конкурс позволил ей получить новый опыт командной работы, планирования и организации учебного процесса.

«Для меня направление „СпортТрек“ проекта „Флагманы образования“ стало не просто проверкой себя, а настоящим трамплином. Я по-новому взглянула на командную работу, научилась чётко планировать задачи и держать ритм многозадачности», — поделилась победительница.

Финалисты прошли дополнительную образовательную программу, посвящённую современной спортивной подготовке подростков от 14 до 18 лет. Победители также получили приглашения на всероссийский фестиваль студенческого спорта «УниверЛига», который состоится в Красноярске в мае 2027 года. Проект «Флагманы образования» реализуется по президентскому нацпроекту «Молодёжь и дети».