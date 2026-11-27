Пожар едва не унёс жизни многодетной матери и её детей. От беды уберёг пожарный извещатель, установленный в квартире биробиджанки, сообщает пресс-службе ГУ МЧС по ЕАО.

Поздно ночью пронзительный сигнал автоматического пожарного извещателя поднял на ноги всю семью: мать и четверо детей проснулись и успели выбраться из квартиры. Биробиджанка проверила жильё — горела стена у печи. Позвонила в МЧС России, вывела детей на улицу.

Расчёты прибыли через 7 минут. Работали слаженно: пламя потушили на 3 квадратных метрах, квартиру отстояли.