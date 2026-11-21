В Хабаровске возбудили уголовное дело после госпитализации посетителей бассейна «Дельфин». Расследование ведут по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает Следственное управление СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

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По данным следствия, 21 ноября 2026 года в дневное время в бассейне вышла из строя система подачи хлора. В результате пострадали люди, находившиеся в воде. Им оказывают медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Следователи проводят необходимые действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. В том числе предстоит выяснить, что стало причиной неисправности оборудования и кто несёт ответственность за безопасность посетителей.