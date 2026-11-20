В Хабаровском крае полицейские помогают автомобилистам, чьи машины застряли в сугробах после сильного снегопада. Сотрудники МВД выталкивают и буксируют транспорт, а также оказывают помощь пешеходам, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Из-за снежного циклона многие водители оказались в сложной ситуации как на городских улицах, так и на загородных трассах. Во время патрулирования полицейские останавливаются возле застрявших автомобилей, помогают расчистить снег вокруг колёс и установить цепи противоскольжения. Если выбраться самостоятельно не получается, машины вытаскивают с помощью буксировочных тросов на расчищенные участки дороги.

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники патрульно-постовой службы помогли пожилой женщине, которая упала на заснеженной остановке и не могла самостоятельно подняться. Полицейские заметили пенсионерку во время патрулирования, остановились и помогли ей встать. Затем они отряхнули её одежду от снега, убедились, что женщина не пострадала, и проводили до подъехавшего автобуса.

По данным полиции, помощь людям во время непогоды продолжается. Водителей призывают соблюдать безопасную дистанцию и учитывать состояние проезжей части, а пешеходов — осторожно передвигаться по заснеженным и скользким участкам улиц.