В Хабаровске подрядчика обязали вернуть в городской бюджет более 386 тысяч рублей процентов за пользование авансом по муниципальному контракту, условия которого изменили с нарушением закона, сообщает прокуратура Хабаровского края.

Контракт на внедрение интеллектуальной транспортной системы заключили со стоимостью более 44,5 млн рублей. Позже городская администрация и подрядчик подписали дополнительное соглашение: разделили работы на два этапа и предусмотрели аванс в размере 30% от цены контракта.

Прокуратура установила, что такие изменения нарушили законодательство о закупках. В результате подрядчик получил более выгодные условия, чем были предусмотрены аукционной документацией.

Заместитель прокурора края обратился в Арбитражный суд Хабаровского края. Суд признал дополнительное соглашение недействительным и постановил взыскать с подрядчика в бюджет Хабаровска более 386 тысяч рублей процентов за пользование авансом. Исковые требования удовлетворены полностью.