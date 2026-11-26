В Вяземском районе Хабаровского края сотрудники ДПС остановили 17-летнего мотоциклиста, который решил прокатиться на «Урале» в конце ноября. Подросток управлял транспортом без водительских прав и мотошлема, сообщили в Госавтоинспекции Вяземского района.

Юного любителя мототехники остановили в селе Шереметьево. Как объяснил сам подросток, ключи от мотоцикла он взял у родственника, чтобы съездить в гости к другу. Однако по дороге ему встретились автоинспекторы.

На подростка составили административные протоколы. Ответственность грозит и его родственнику, передавшему управление мотоциклом несовершеннолетнему без водительских прав. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Материалы также передали в подразделение по делам несовершеннолетних. С семьёй подростка проведут профилактическую работу и рассмотрят вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.