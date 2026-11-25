В Хабаровском районе установили личности двух человек, погибших в столкновении Mitsubishi Pajero с грузовиком Howo. Ими оказались 78-летний водитель внедорожника и его 75-летняя пассажирка — оба жили в Хабаровске, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края.

Трагедия произошла 24 ноября на 14-м километре автодороги «Обход села Красная Речка — село Казакевичево». Как сообщалось ранее, внедорожник столкнулся с грузовиком, после чего обе машины оказались в кювете. Водитель и пассажир Mitsubishi погибли на месте.

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По словам водителя Howo, он ехал со стороны Хабаровска, когда заметил встречный внедорожник. Mitsubishi двигался примерно со скоростью 70 км/ч, но внезапно попал в неуправляемый занос. Заднюю часть автомобиля занесло вправо, после чего машину выбросило на встречную полосу.

Водитель большегруза попытался избежать удара и начал экстренно тормозить, однако столкновения предотвратить не удалось. Мужчина получил ушибы мягких тканей головы, ему назначили амбулаторное лечение.

За Howo следовал ещё один грузовик. Его водитель успел оценить опасность и остановиться, уйдя на обочину. Благодаря этому удалось избежать ещё одного столкновения.

В Госавтоинспекции уточнили, что водитель Mitsubishi имел 50-летний стаж. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.