В селе Бычиха Хабаровского края строят Дальневосточный центр отдыха и оздоровления детей. После открытия он сможет принимать за год более 4,5 тысячи ребят из всех муниципалитетов региона. С ходом строительства ознакомились заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента РФ в ДФО Олег Кожемяко и губернатор Дмитрий Демешин, сообщает пресс-служба полпреда.

Центр рассчитан на круглогодичную работу. В одну смену здесь смогут отдыхать от 300 до 350 детей в возрасте до 17 лет. Комплекс будет состоять из четырёх жилых и трёх административных корпусов общей площадью 22,8 тысячи квадратных метров. На территории оборудуют закрытый бассейн, спортивные залы и образовательные кластеры.

«Хабаровский край — единственный субъект, который реализует столь масштабный проект по созданию центра отдыха и оздоровления детей до 350 человек в одну смену. То есть более 4,5 тысяч отдыхающих за круглогодичный период. Центр создаётся в курортном месте. Здесь ранее работал детский санаторий „Уссури“», — отметил Олег Кожемяко.

По словам полпреда, на Дальнем Востоке не хватает мест для детского отдыха. Поэтому региональные проекты такого масштаба получат поддержку. Он также выразил надежду, что в 2028 году центр получит лицензию и сможет принять первых ребят.

Губернатор Дмитрий Демешин сообщил, что завершить строительство планируют к концу 2027 года. После получения лицензии комплекс должен начать работу в 2028-м. В перспективе здесь рассчитывают организовать международный детский обмен с Китаем.

В центре предусмотрены образовательные кластеры «Лесная промышленность» и «Рыбное хозяйство», лингвистические кабинеты и спортивные площадки. Дети смогут не только отдыхать, но и знакомиться с ключевыми отраслями экономики Хабаровского края.

На строительной площадке сейчас работают около 150 специалистов, задействовано до 30 единиц техники. Возведение корпусов продолжается, параллельно прокладывают наружные инженерные сети — водоснабжение, канализацию и коммуникации для отопления жилых зданий. В корпусе, где разместится бассейн, возводят стены и чашу.

Для зимних работ установили временное освещение, станции прогрева бетона и резервные генераторы. По словам главного инженера генподрядной организации Виктора Желудкова, основные монолитные работы в жилых корпусах близятся к завершению.

Строительство софинансируется из федерального бюджета в рамках «Дальневосточной концессии» — механизма государственно-частного партнёрства, созданного для ускоренного возведения социальной и коммунальной инфраструктуры в регионах Дальнего Востока.