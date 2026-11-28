В Москве школьникам из центральных регионов России рассказали об Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева (16+). Презентация прошла на Форуме школьников в рамках «Дней регионов Дальнего Востока в Москве», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

О премии и её задачах рассказал куратор проекта, издатель Роман Косыгин. По его словам, она помогает читателям находить книги, которые знакомят с историей, географией и культурой дальневосточных территорий.

— Для этого и существует премия Арсеньева — именно подсветить как маркер, обозначить те произведения, которые рекомендованы экспертами, специалистами для прочтения и для большего понимания истории Дальнего Востока, географии, культуры. Поэтому, безусловно, здесь литература ключевое значение имеет, — отметил Косыгин.

В короткий список восьмого сезона премии, объявленный 11 ноября, вошли два писателя из Хабаровского края.

В номинации «Короткая проза» за победу поборется Юрий Жекотов с произведением «Упряжка из стойбища Чардбах» (16+). Писатель родился в Николаевске-на-Амуре, состоит в Хабаровском региональном отделении Союза писателей России.

В номинации «Проза для детей» представлена книга Татьяны Гладких «Святитель Иннокентий (Вениаминов)» (12+). Хабаровская писательница и журналист ушла из жизни в 2025 году.

Форум школьников знакомит старшеклассников из центральных регионов страны с возможностями Дальнего Востока — от учёбы и трудоустройства до туризма и предпринимательства.