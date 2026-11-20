В Комсомольском районе Хабаровского края 66-летний пенсионер потерял 172 тысячи рублей, поверив обещаниям высокого дохода от инвестиций. Ради выгодных вложений мужчина даже оформил несколько микрозаймов, однако вместо прибыли остался без денег, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Пожилой мужчина хотел увеличить свои сбережения и подыскивал возможность открыть счёт с высокой процентной ставкой. Вскоре ему позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка, и предложил вложиться в прибыльный инвестиционный проект. Пенсионер заинтересовался предложением и согласился следовать указаниям телефонного консультанта.

С сентября по октябрь 2026 года под руководством лжеброкера мужчина переводил деньги на указанные ему счета. Когда собственных сбережений стало не хватать, он начал брать микрозаймы, рассчитывая впоследствии вернуть долги за счёт обещанной прибыли. Однако никаких выплат пенсионер так и не дождался, а после того, как деньги закончились, его собеседник перестал отвечать на звонки.

Поняв, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, виновным грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают личности злоумышленников и выясняют, куда были переведены похищенные средства.