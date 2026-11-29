В России страховые пенсии по старости в будущем могут начать назначать без обращения граждан в Социальный фонд. О технической готовности к введению такого механизма заявил председатель СФР Сергей Чирков на заседании Совета Федерации.

Сейчас Соцфонд уже предоставляет более 40 услуг, не требующих подачи заявлений. В частности, автоматически оформляются пенсии по инвалидности и потере кормильца, а также отдельные надбавки к пенсионным выплатам.

Для назначения страховой пенсии по старости уже существует возможность воспользоваться упрощённым электронным порядком. Однако будущему пенсионеру необходимо предварительно проверить сведения о стаже и пенсионных коэффициентах, а также дать согласие на назначение выплаты.

Переход к полностью беззаявительному порядку позволит дополнительно упростить процедуру выхода на пенсию. Для внедрения нового механизма необходимо внести изменения в законодательство. Конкретные сроки его запуска пока не названы.