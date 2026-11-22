В Хабаровском крае в понедельник, 23 ноября, дневная температура будет заметно различаться в зависимости от района. Если на юге воздух прогреется почти до нуля, то в Охотске даже днём будет около −19 градусов. В большинстве населённых пунктов возможен снег.

В Хабаровске ожидается преимущественно облачная погода, временами будет идти небольшой снег. Днём температура поднимется до −5 градусов, ночью опустится до −10. До полуночи возможен небольшой снег.

В Комсомольске-на-Амуре в течение дня временами будет идти лёгкий снег. Воздух прогреется до −7 градусов. Ночью осадки также возможны, температура составит около −12.

В Чегдомыне прогнозируют лёгкий снег, днём столбики термометров покажут около −7 градусов. К вечеру небо останется облачным, а ночью похолодает до −13.

В Чумикане снег ожидается в течение дня. Температура воздуха составит около −6 градусов. Ночью осадки прекратятся, будет облачно, мороз усилится до −15.

В Вяземском временами возможен небольшой снег. Днём здесь ожидается около −2 градусов, ночью — до −9. Осадки могут продолжиться.

В Советской Гавани день будет преимущественно солнечным. Воздух прогреется до −2 градусов. Ночью облачность увеличится, местами возможен лёгкий снег, температура опустится до −9.

В Николаевске-на-Амуре временами ожидается небольшой снег. Днём будет около −10 градусов. Ночью небо останется преимущественно облачным, столбики термометров опустятся до −16.

В Охотске прогнозируют преимущественно солнечную погоду. Днём температура составит около −19 градусов, ночью небо будет переменно облачным, а мороз усилится до −24.

В Бикине временами будет идти лёгкий снег. Днём воздух прогреется до −1 градуса, ночью осадки могут продолжиться, температура опустится до −11.