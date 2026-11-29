Хабаровские специалисты, работающие над созданием межвузовского кампуса в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», прошли обучение в Москве. Региональная команда изучила опыт строительства и управления современной студенческой инфраструктурой, сообщили в министерстве образования и науки Хабаровского края.

Вместе с федеральными экспертами специалисты разобрали план реализации хабаровского проекта, изучили способы контроля сроков строительства и оценки возможных рисков. Участники программы также посетили действующие корпуса студенческого кампуса и познакомились с их архитектурными решениями.

«Для нашей команды работа стала возможностью сверить подходы с федеральными экспертами. Мы детально разобрали наши контрольные точки в ГАС „Управление“ и получили прикладные инструменты для управления рисками», — отметила руководитель Центра цифровизации и трансформации проектов Научно-образовательного фонда Хабаровского края Юлия Гараган.

Следующий этап обучения пройдёт в Уфе, где хабаровские специалисты изучат опыт эксплуатации межвузовского кампуса. Сейчас в краевой столице продолжается разработка и согласование концепции будущего студенческого комплекса, технических заданий и плана реализации проекта.