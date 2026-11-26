С 1 января 2027 года в Хабаровском крае начнёт действовать новый преференциальный режим Единой территории опережающего развития (ЕТОР). Он предусматривает налоговые и таможенные льготы, пониженные страховые взносы и помощь инвесторам в создании инфраструктуры, сообщили в министерстве экономического развития края.

Единый режим объединит и дополнит действующие механизмы государственной поддержки предпринимателей на Дальнем Востоке, в Арктике и отдельных регионах Сибири и Севера. Соответствующий перечень поручений утвердил президент России Владимир Путин.

Сегодня благодаря действующим льготным режимам за десять лет инвесторы вложили в экономику Хабаровского края 480,9 миллиарда рублей. За этот период в регионе открыли 71 предприятие и создали около 21 тысячи рабочих мест.

«Это переход от точечных льгот в отдельных зонах к комплексному благоприятному инвестиционному климату на территории, занимающей более половины страны», — отметил заместитель председателя правительства края — министр экономического развития Николай Дубинин.

Особое внимание в рамках нового режима планируют уделить развитию современных технологий. Предприниматели смогут испытывать беспилотные системы, цифровые платформы и разработки в области искусственного интеллекта в реальных условиях Дальнего Востока и Крайнего Севера.