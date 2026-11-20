В селе Джари Нанайского округа Хабаровского края фольклорный ансамбль «Илга дярини», что в переводе означает «Поющие узоры», отмечает 40-летний юбилей. За четыре десятилетия коллектив стал известен далеко за пределами региона благодаря исполнению старинных нанайских песен и сохранению национальных обрядов, сообщили в правительстве Хабаровского края.

История ансамбля началась в 1986 году, когда при сельском Доме культуры объединились местные жители, желавшие сохранить музыкальное наследие своего народа. Одной из основательниц и хранительниц фольклора стала нанайская поэтесса Анна Ходжер. В 2005 году коллектив получил звание народного, а с 2015 года под руководством Таисии Киле начал активно выступать на крупных фестивалях и гастролировать.

Сегодня в ансамбле занимаются жители Джари в возрасте от 10 до 70 лет. Они исполняют народные песни, рассказывают легенды и сказки, читают стихи нанайских поэтов Григория Бельды и Андрея Пассара. Особое место в репертуаре занимают театрализованные представления старинных обрядов, включая медвежий праздник. Национальные костюмы артисты шьют самостоятельно, используя традиционные узоры и элементы одежды.

За годы существования «Илга дярини» представлял Хабаровский край на фестивалях в Москве и Санкт-Петербурге, участвовал в выставке народных промыслов «Ладья. Зимняя сказка» и открывал дальневосточный фестиваль «Лики наследия». Юбилейные мероприятия в Джари организовали при поддержке краевого бюджета в рамках программы развития коренных малочисленных народов Севера. Празднование также приурочили к Году единства народов России.