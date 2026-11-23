В Хабаровском крае на острове Большой Уссурийский готовятся к строительству грузопассажирского пункта пропуска на границе с Китаем. Его планируют запустить в 2028 году. Ход работ на острове оценили заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента РФ в ДФО Олег Кожемяко и губернатор Дмитрий Демешин, сообщает пресс-служба полпреда ДФО.

Будущий пункт пропуска «Большой Уссурийский — Хэйсяцзыдао» станет первым крупным объектом совместного освоения острова. По планам, он сможет ежегодно пропускать до 1,3 млн тонн грузов и около 1,4 млн пассажиров.

Под строительство уже возведена насыпь. Сейчас завершается корректировка проектной документации. По оценке специалистов возведение самого погранперехода займёт 14 месяцев. В 2027 году планируется приступить к установке модульных конструкций, чтобы оценить их работу и будущие грузовые и пассажирские потоки.

«Главная задача — начать с погранперехода и всех необходимых условий, чтобы он заработал. „Росгранстрой“ даёт срок — 14 месяцев на строительство. Будем следить, как эти взятые обязательства будут выполняться», — сказал Олег Кожемяко.

Одновременно на острове строят подъездную автомобильную дорогу к мосту через протоку Амурская. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Техническая готовность объекта составляет 67%, строительная — 70%. До конца года подрядчик рассчитывает завершить строительство третьего арочного моста, укрепительные работы и рекультивацию русел, а также подготовить основание для дальнейшего строительства дороги.

Освоение острова предполагает создание целого комплекса объектов российско-китайского сотрудничества. Среди них — филиал Национального центра «Россия», Парк дружбы народов и российско-китайский технопарк.

Концепцию филиала Национального центра «Россия» регион защитил в марте 2026 года. В нём предусмотрены экспозиция «Путешествие по России», пространство «Сделано в России», детская зона «Амурские сказки» и гастрономические ряды с кухнями народов России.

Парк дружбы народов должен объединить этнопарк «Россия», ярмарки ремесленного искусства и туристические маршруты. Российско-китайский технопарк разместится на территории бывшего военного городка площадью 4,2 га. Там планируют создать помещения для совместных исследований и разработок, а также выставочный павильон.

«Освоение Большого Уссурийского даст Хабаровскому краю новые возможности для роста экономики, туризма и международного сотрудничества. Здесь появятся рабочие места, новая инфраструктура и точки притяжения для жителей и гостей региона», — отметил Дмитрий Демешин.

Совместное развитие острова ведётся по поручению президента России Владимира Путина. Концепцию подписали в мае 2024 года в Пекине в присутствии лидеров двух стран.