С 2027 года молодые семьи Хабаровского края смогут использовать государственную выплату на покупку или строительство жилья в любом муниципалитете региона, независимо от места своего проживания. Раньше программа ограничивала выбор территорией, где семья была признана нуждающейся в жилье, сообщили в министерстве строительства края.

Изменения внесли по поручению губернатора Дмитрия Демешина. Ещё одним нововведением станет преимущественное право на получение поддержки для многодетных семей, в которых третий или последующий ребёнок родился после 1 января 2026 года. Это позволит таким семьям претендовать на выплату в первую очередь.

Размер государственной поддержки составляет от 30 до 35% расчётной стоимости жилья в зависимости от наличия детей. Получить сертификат могут семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, если возраст обоих супругов или единственного родителя не превышал 35 лет на дату такого признания. Оставшуюся стоимость жилья участники программы должны оплатить самостоятельно, в том числе с помощью ипотеки.

В 2026 году сертификаты получают 92 семьи, а финансирование программы достигло 325,1 миллиона рублей — максимальной суммы за последние шесть лет. Например, многодетная семья Фроловых получила более пяти миллионов рублей и направила их на первоначальный ипотечный взнос для покупки трёхкомнатной квартиры. В 2027 году на программу выделят 370 миллионов рублей, что позволит поддержать примерно сто семей. О начале приёма новых заявок министерство строительства объявит дополнительно.